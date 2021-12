Macarena Posse encabezó la entrega de trofeos para clubes de barrio de San Isidro

Tras recibir los premios, Eduardo Ramírez, representante del Club Futuro Santa Rita, comentó: “Fue un año duro debido a la pandemia. No se podían desarrollar muchas competencias. Es lindo que el Municipio tenga estas propuestas, nos une en el deporte. Estamos felices por los chicos”.

Las entidades que recibieron la distinción fueron Imperio A, BASI, Club Estrella, Club Malvinas, Social Boulogne A, B y C, Alianza, Juventud Unida, Vélez Sarsfield, San Martín, Imperio B, Capitán Rosales, Estudiantes, Progreso, Suárez A y B, Necochea, Futuro Santa Rita, Unión, Monteviejo, Fortaleza, Atlético Beccar, Atlético Boulogne, 9 de Julio, Itatí, Los Andes, La Calandria, Barrio Uruguay e Independiente.

A su lado, el director general de Deportes, José María Goyanes, agregó: “Cuando vinieron con la propuesta, no lo dudamos. La prioridad son los chicos y está bueno esto de tener una competencia interna. Vamos a seguir el año que viene con el torneo. El municipio constantemente fomenta el deporte y las actividades recreativas. Nuestra obligación es estar cerca de los vecinos y colaborar en todo lo que podamos”.