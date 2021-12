Un policía retirado fue baleado por delincuentes en Castelar Sur tras intentar evitar que le roben a su hijo

La esposa del sujeto confirmó lo ocurrido en un audio de Whatsapp, enviado al grupo de padres del Instituto Barrio Marina, en el que también asegura que los ladrones, sin escrúpulo alguno, gatillaron contra su hijo, y que afortunadamente la bala no salió.

En ese momento, los delincuentes dispararon varias veces contra el ex integrante de la fuerza federal, quien recibió al menos 5 balazos en diferentes partes del cuerpo. Luego, los malvivientes huyeron con el auto de la víctima.

Esta mañana, cerca de las 9, dos delincuentes le robaron el auto a un ex integrante de la Policía Federal, que resistió el asaltó y recibió disparos en varias partes de su cuerpo.