Polémica en San Miguel: La avenida Presidente Perón volverá a llamarse León Gallardo

León Gallardo fue un personaje importante para la vida del ex municipio de General Sarmiento a finales del siglo XIX, período en el cual realizó varias obras de beneficencia, sobre todo en la localidad de Bella Vista, entre ellas, el Asilo San José, que acogió a niños desamparados y cuyo funcionamiento se encuentra a cargo actualmente de las Hermanas Pobres Bonaerenses.

