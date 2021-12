El presidente anunció la creación de un Plan Productivo 2030 para potenciar la industria, las exportaciones y el empleo

El presidente Alberto Fernández anunció ayer la creación de un Plan Productivo 2030 para potenciar a los sectores productivos, las industrias, las exportaciones y generar empleo. Lo hizo al participar del cierre de la 27 Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina, que se desarrolló en el centro de exposiciones Parque Norte.

“El renacimiento de la Argentina nos necesita a todos y todas. Sin excepción. Para desplegar todas nuestras capacidades productivas, para construir un territorio federal equilibrado, para potenciar la educación en todos los niveles, para multiplicar nuestras capacidades científicas y tecnológicas”, expresó Fernández.

El presidente señaló que entre 2016 y 2019 la Argentina fue uno de los países que más capacidades industriales perdió, con una caída del 17 por ciento de la producción industrial por habitante.

Y destacó que pese a las políticas de la gestión que lo precedió y a la pandemia de coronavirus, su gobierno pudo “generar el mayor salvataje productivo de nuestra historia, que fue la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”.

El país “está atravesando un claro proceso de recuperación económica”, aseguró, y pronosticó que “a inicios del año próximo la actividad industrial habrá recuperado lo que se perdió desde los inicios de la crisis de 2018 y 2019”.

En ese marco, indicó que “la industria es la vanguardia de la recuperación económica”, e hizo hincapié en que las exportaciones ya superaron los niveles de 2013 y que su perfil “está cambiando y refleja el nuevo esquema de incentivos favorable a la industria con más insumos para producir y menos productos terminados”.

“Quienes afirman que la producción no necesita del Estado o, peor aún, que el Estado es un obstáculo a la producción, desconocen o quieren esconder algo fundamental, que todos los procesos de desarrollo sostenible requieren de un Estado activo, inteligente y presente que contribuya y potencie a todos los sectores productivos”, remarcó.

Como parte de esas políticas, el presidente detalló que desde el Poder Ejecutivo este año se enviaron 6 proyectos de ley al Congreso Nacional para promover la producción de hidrocarburos, al complejo agrobioindustrial, la compra de productos argentinos, el cannabis industrial, la movilidad sustentable y la industria automotriz.

“Cada uno de estos procesos es el resultado del diálogo entre todos los sectores. Cada uno de estos proyectos es una demostración de que juntos ya estamos construyendo una nueva cultura productiva, donde nos escuchemos para construir acuerdos que ayuden al país”, afirmó.

El mandatario llamó a “construir una comunidad en la que todos y todas puedan desplegar sus proyectos, profundizando la convivencia democrática y garantizando el desarrollo social en su plenitud”.

“Es necesario que toda la sociedad argentina, toda, sin excepción, genere empleo pensando en un crecimiento que se haga sostenible en el tiempo. Estamos decididos a impulsar políticas productivas que permitan lograr un auténtico renacer de la Argentina. El desarrollo debe llegar a todos. No debe concentrarse en algunos”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró que “no es posible que algunos pícaros aprovechen el momento para obtener ganancias extraordinarias”, e insistió: “Vamos a ser muy exigentes en el cuidado de los precios de los productos de consumo masivo”.

Fernández pidió “no recaer en visiones anti-industriales”. “No podemos recaer en aperturas indiscriminadas de la economía que destruyen a la industria nacional. No podemos recaer en políticas socialmente excluyentes. Todas ellas son profundamente injustas y aumentan la pobreza. Pero también generan la caída del consumo y destruyen empresas. No podemos recaer en políticas de endeudamiento irresponsable. No podemos recaer en políticas que ven el trabajo o los derechos sociales como un obstáculo”, consideró.

En cuanto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, expresó: “Afrontaremos las deudas que otros generaron. Pero ese acuerdo no será a costa del desarrollo del país ni en base a ningún programa de ajuste. Seguimos negociando con el FMI a paso seguro y con el pulso firme”.

“Le pedimos al Fondo Monetario Internacional que antes de que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa stand-by por el que se desembolsaron 44 mil millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales”, recalcó el mandatario.

También manifestó que el plan plurianual que será enviado al Congreso “traza la política macroeconómica que es posible llevar adelante y que generará resultados positivos para nuestra Argentina”. “Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no postergue más el desarrollo argentino”, insistió.

Y destacó que su sueño es “una Argentina con producción y trabajo, una Argentina donde la educación potencie el conocimiento de nuestros jóvenes, una Argentina donde los derechos se amplíen y no se restrinjan”.

La conferencia se llevó a cabo entre ayer y hoy bajo la consigna “Exportar valor argentino, claves para un Mercosur productivo” y, de acuerdo a sus organizadores, buscó “poner en perspectiva el desafío de exportar valor al mundo y los consensos necesarios para superarlo”.

Del cierre también participaron el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; el presidente de la Conferencia Industrial, Luis Tendlarz; y la presidenta joven del evento, María Furtado.

Durante las dos jornadas, empresarios, académicos, representantes de organismos internacionales, sindicalistas y funcionarios debatieron sobre políticas industriales federales, estrategias para vincular educación, ciencia y producción de conocimiento para la agregación de valor, formas de potenciar la inversión de largo plazo y la generación de empleo formal y la incorporación de más tecnología en los procesos productivos, entre otros tópicos.