Rodríguez: “Queremos que la mayor recaudación compense los bajos salarios que tienen los municipales de Tres de Febrero”

Como resumen de sus ocho años de concejal, dos como oficialista y seis como opositor, Máximo Rodríguez dijo que “siempre mantuvimos la voz en alto; logramos los consensos necesarios y acordar lo que estaba bien, y rechazar lo que estaba mal”. “Espero que al igual que me tocó a mí, los nuevos concejales -del Frente de Todos- puedan consensuar todas las políticas y cuidar a la sociedad”, finalizó.

Rodríguez recuerda que desde su banca, a fines de 2015, se impulsó el Estatuto Municipal que entró en vigencia después de muchos años, y ahora, “para finalizar mi mandato de 8 años, presenté tres proyectos: uno para reintegrar el 3% de antigüedad que tenían los municipales de planta; otro de un salario adicional como bonificación dividido en marzo y octubre, porque el sueldo del trabajador de planta está deprimido en relación al contratado; y un tercero para que se otorgue una categoría más al trabajador que está a punto de jubilarse”. Estos proyectos que ingresaron para su tratamiento en la última sesión, deberán ser tratados por la nueva composición del Cuerpo, para lo que el edil es optimista, principalmente frente al respaldo del oficialismo ya que “el intendente habla de un equipo, y entiendo que parte de eso es el empleado municipal, y no solo su grupo de amigos”.