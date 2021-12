Entradas agotadas y gran expectativa para ver la final de futsal que Boca jugará en el microestadio de Hurlingham

La reserva de las entradas se realizó a través de la web del Municipio, a cambio de un alimento no perecedero que se donará a los merenderos “Cadena de favores” y “Sagrada familia”. A pocos minutos de habilitar el portal, cientos de vecinos ingresaron para obtener su ticket con la expectativa de ver al conjunto xeneize.

