El gobierno de Ituzaingó prohíbe la tracción a sangre animal en el distrito

En la misma línea, Guerra agregó: “Desde el gobierno local trabajamos todos los días para seguir profundizando políticas públicas que avancen en el camino de la justicia social y ambiental. Bajo este compromiso, la presentación del programa RUNTA viene a resolver una problemática que nos afecta a la sociedad en su conjunto, y lo hace a través de un abordaje integral que contempla no sólo la salud de los animales, sino que tiene por objetivo garantizar mejores condiciones de trabajo y mayor seguridad a las y los recuperadores urbanos”.

Luego de la presentación, Descalzo afirmó: “Hoy estamos dando inicio a RUNTA, gracias a un trabajo articulado y un abordaje integral, que implica no sólo el respeto a la vida de los caballos, sino que además se enfoca en la inclusión de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Nos hemos criado y formado en este lugar que se caracteriza por su espíritu verde, y el Ituzaingó que deseamos seguir construyendo debe ser sustentable, sostenible y amable con la naturaleza; pero necesariamente tenemos que tener una mirada social y de acompañamiento”.

En este sentido, la iniciativa no sólo busca dar una respuesta a la explotación animal, sino también que tiene por objetivo mejorar las condiciones laborales de las y los recuperadores urbanos. El mismo se llevará adelante a través de un trabajo articulado que posibilitará establecer un padrón de las y los recuperadores urbanos con el fin de que puedan acceder a un transporte alternativo.

En la presentación de la que participaron Débora Guerra, directora de Políticas Ambientales del Municipio y representantes de organizaciones no gubernamentales de reciclaje y de protección animal, se dió a conocer el programa RUNTA -por las sigas Recuperadores Urbanos-No Tracción Animal- que establece la prohibición de la tracción a sangre animal en el distrito bajo el lema “más conciencia, mayor inclusión”.