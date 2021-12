Julio Zamora acompañó la asunción del nuevo consejo directivo de la DAIA, presidido por Jorge Knoblovits

La DAIA es una organización no gubernamental judía que tiene la misión de luchar contra toda expresión de antisemitismo, discriminación, racismo y xenofobia, preservar los derechos humanos, promover el diálogo interreligioso y la convivencia armónica.

El flamante presidente del Consejo Directivo electo de la DAIA, Jorge Knoblovits, expresó: “Nosotros tenemos un convenio general con el intendente Julio Zamora. Tigre es un Municipio muy diverso, por eso estamos articulando con el Club Hacoaj permanentemente. Lo que corresponde en la Argentina es luchar contra el discurso del odio, entendemos que ese tópico es el mal mayor, no solo en antisemitismo que es una parte. Seguiremos tejiendo redes de unión social para construir un país mejor”.