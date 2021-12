Cuenta DNI Comercios, la nueva app cien por ciento interoperable de Banco Provincia

En esta primera etapa del lanzamiento, Cuenta DNI Comercios está disponible para un universo de 170 mil trabajadoras y trabajadores monotributistas que ya operan con Banco Provincia. Igual, si una persona quiere sumarse a vender con esta app puede iniciar su vinculación comercial con Banco Provincia en sus canales presenciales. En los próximos meses se abrirá la posibilidad de utilizar la aplicación para comercios y personas que aún no operan con la banca pública bonaerense.

Las y los comerciantes pueden generar su propio QR para imprimir y dejarlo visible en el local o compartirlo con sus clientes y clientas a través de las redes sociales, ya que no tiene vencimiento y sirve para cobrar todas las veces que se desee.

Sólo requiere que el comercio tenga un smartphone: No necesita terminales de captura. Brinda acreditación inmediata del dinero para el comercio.

“Cuenta DNI Comercios es la opción ideal para comerciantes, trabajadores y trabajadoras independientes que quieran utilizar su propio celular como medio de cobro en forma fácil y segura”, indicó Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia. Y resaltó: “Con esta app las y los comerciantes no sólo evitan el uso de efectivo, sino que pueden ofrecer todos los beneficios y descuentos de Cuenta DNI para incrementar sus ventas”.