Impacto en la industria de los casinos en España tras cumplirse un año de la nueva Ley de Juego

Este año, la lista de nuevos casinos en línea se ha incrementado con respecto a la de hace dos años. Actualmente, hay en total 23 nuevos sitios web con licencia otorgada por la Dirección General de Ordenación del Juego que luchan por no quedar olvidados en internet, tras haber esperado poco más de dos años por su regulación, pudiendo ahora operar de manera legal y sus usuarios realizar apuestas con tranquilidad dentro de todo el territorio español.

Estas medidas resultaron polémicas porque ya existían personalidades del espectáculo o influencers que realizaban este tipo de promociones, por lo que de evitar que un sector no tenga acceso a una información que ya conocía, no resulta de lo más convincente a quienes están resultando afectados.

Desde entonces, la industria del juego ha crecido progresivamente. No obstante, en los últimos años se han implementado algunas medidas gubernamentales que han afectado esta tendencia, significando más obstáculos para un sector que le promete mucho a la economía.

En los próximos meses se cumplirán diez años desde que las casas de apuestas en línea de España lograron operar de manera legal. Tras mucha incertidumbre y esfuerzos por saber si se regularía una actividad considerada hasta entonces como ilícita, no fue sino hasta la implementación de la Ley 13/2011 en el 2012 que el sector de los juegos de azar comenzó a ver luz.