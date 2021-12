Repudian las agresiones contra un docente denunciado y reclamaron medidas para proteger a chicos y educadores

Una policía bonaerense y su ex.

“No decimos que lo que se denuncia no ocurrió, y estamos a favor de la investigación, pero también en favor del resguardo del resto de los chicos que van al jardín y de la integridad del docente”, prosiguió. “No queremos ataques ni violencia, queremos que haya un proceso formal de investigación. Defendemos los derechos de los niños pero también el de los docentes”, cerró.

“No se explica la reacción de los padres, porque apenas conocida la denuncia se separó del cargo al docente, y se aplicaron los protocolos correctamente”, consideró Olmos, para luego subrayar que “este tipo de casos mayormente se tornan mediáticos, y en muchos casos se comprueba que los abusos no ocurren en situación escolar sino en un contexto intrafamiliar”.

También adelantó un abrazo simbólico al Jardín de Infantes 910 para esta tarde, del que participarán los gremios y la comunidad educativa. “Y no descartamos otras medidas si es que el Estado no actúa para resguardar, mientras dure la investigación, la integridad del docente y al resto de los docentes que trabajan en los establecimientos”, resumió.

“Más allá de la denuncia no podemos permitir estos actos de violencia. Por la actitud de los padres hoy el resto de los docentes no quieren trabajar, tienen miedo. Hay muchos que se están replanteando sin van a continuar dando clases en ese jardín”, señaló Pujol, al tiempo que indicó que “los docentes tienen un grado enorme de compromiso con los chicos”.

A pesar de esto, contó que “los padres no quedaron conformes con la decisión, y de manera violenta pidieron explicaciones”. Así, hubo acusaciones de encubrimiento contra otros docentes y directivos; y “un escrache en la casa del docente el sábado, que se volvió a repetir en la tarde de ayer, pero en esta oportunidad violentando el domicilio”. “Necesitamos que dejen a la Justicia trabajar e investigar, y que pueda haber clases normalmente en ese establecimiento”, remarcó.