Alonso López: “Una interna en una legislativa lo único que hace es ordenar los nombres en una lista”

También se mostró a favor de agrandar el espacio opositor, con la llegada de expresiones como las libertarias, de buena performance electoral. Sin embargo aclaró que “agrandar no es lo mismo que amontonar”. “Si compartimos los mismos principios y las mismas formas, bienvenidos sean. Las formas que van por afuera de la institucionalidad de la democracia no sirven”, enfatizó, e instó a “competir en una PASO todos los que expresamos valores similares”.

A su vez, aclaró que no están definidas aun las autoridades del bloque, que de momento preside, lo mismo que la representación que la bancada opositora tenga cuando se elijan las nuevas autoridades del Concejo Deliberante. “Todos los espacios tienen que tener representación política”, sugirió al respecto.

No obstante, el legislador fue optimista de cara al futuro. “Ya dimos vuelta la página de la elección, y ahora estamos enfocados en consensuar un bloque de unidad entre los 10 concejales”, dijo, y recordó que “en el 2017 hemos ganado, y en el 2019 nos tocó perder, pero siempre mantuvimos el bloque de ediles unido”. “Necesitamos ser una oposición robusta frente al oficialismo, y en ese sentido estamos trabajando todos los concejales que tienen mandato y los nuevos que van a ingresar”, añadió.

En ese sentido, denuncio: “Los espacios que perdimos la interna, Honestidad y Trabajo, el radicalismo y nosotros no nos permitieron fiscalizar la elección”. Para él, “cuando desde la conducción -que estuvo a cargo del espacio que ganó las PASO- no hay un intento de unificar y trabajar para que todos los espacios tiren para el mismo lado, las consecuencias son estas”. “Tratar de imponer ambiciones personales nos jugó muy en contra”, reiteró.

Consultado por los motivos del resultado de la elección, Alonso López aseguró que “se priorizaron ambiciones personales por sobre las necesidades del espacio, e inclusive por sobre las necesidades del vecino”. “Tanto en 2017 como en 2019 hemos crecido mucho de las PASO a las generales, y en esta lección no lo pudimos hacer”, ilustró, y planteó que “crecieron todas las otras listas, y nosotros no lo pudimos hacer, producto de los errores de la campaña y de la fiscalización”.

El dirigente comenzó indicando que “tenemos sensaciones encontradas”. “Por un lado, estamos muy contentos por lo logrado a nivel nacional y provincial. Hace muchísimos años no se lograba ganarle al peronismo unido. Creo que dimos el puntapié inicial para lograr recuperar el gobierno nacional y provincial en el 2023”, señaló.

Ramiro Alonso López, concejal de Juntos, logró su reelección en estas elecciones. En diálogo con SM Noticias, se refirió al resultado electoral de noviembre, que marcó un triunfo nacional y provincial para su espacio, y una dura derrota a nivel local. El edil responsabilizó por la misma a quien encabezó la lista y fue ganador de las PASO, Andrés Petrillo, por priorizar “ambiciones personales por sobre las necesidades” del colectivo. “Ya dimos vuelta la página de la elección, y ahora estamos enfocados en consensuar un bloque de unidad” en el Concejo Deliberante, remarcó, y adelantó que buscarán “ser una oposición robusta frente al oficialismo”. En cuanto al liderazgo del espacio opositor, el dirigente le restó valor al resultado de las primarias y aseveró que no se definió en las elecciones de septiembre, allí “solo se ordenaron los nombres en una lista”.