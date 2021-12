Julio Zamora participó del cierre de año del Consejo Local de Infancia del Municipio de Tigre

Por su parte, la jefa de Inspección Distrital, Claudia Ruggieri, afirmó: “Es muy importante seguir con estos trabajos que se vienen llevando por zonas, y ampliarlo a otros organismos que no han podido participar este año. Los actores institucionales son clave, como el equipo de conducción, auxiliares, docentes y cooperadores. Es momento de abrir las puertas de las escuelas para que otros formen parte de esto, porque es una de las maneras para fortalecer a nuestros estudiantes”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com