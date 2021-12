Morón: Avanza la obra del nuevo Centro de Atención Primaria de Salud Juana Azurduy

Esta mañana, el intendente municipal Lucas Ghi visitó el lugar junto a los equipos técnicos. “Esta es otra de las obras del plan de acción sanitario que venimos llevando adelante junto al gobierno provincial. Era una asignatura pendiente, un compromiso asumido con los vecinos y vecinas de Castelar Sur, de Santa Rosa, Marina y San Juan”, sostuvo. “La refacción de este Centro de Atención Primaria de la Salud, que cuenta con un gran nivel de profesionalismo, en cuanto a su capital humano y a sus prestaciones altamente calificadas, no se correspondía con el espacio edilicio. Hoy estamos haciendo la puesta en valor de todo el edificio”, concluyó.

