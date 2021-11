El gobierno de San Isidro impulsa acciones para concientizar sobre la violencia de género

El jueves 9 de diciembre, a las 11, en una acción en conjunto entre el municipio, la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz y la organización no gubernamental Propuesta Mujer, se pintará un mural contra las violencias en la avenida Andrés Rolón y Don Bosco, en la sede de una empresa de alimentos que cedió el espacio. La obra intervendrá la artista plástica Victoria Ferreyra que preside la fundación Pinta Argentina.

En ese sentido, Cricenti explicó que la Dirección de la Mujer ofrece un servicio de consulta, acompañamiento y terapia en temas que afectan a la violencia doméstica, el maltrato y abusos, derechos de la salud y delitos contra la integridad sexual de la mujer. Y que además, trabaja en forma coordinada con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio, la Mesa Local de Prevención y Atención a la Violencia de Género de San Isidro e instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de distintas áreas.

“La violencia de género es una problemática que afecta a mujeres de todo el mundo y que no depende del contexto económico, social y cultural en el que viven las víctimas. Las estadísticas indican que, a nivel mundial, una de cada tres mujeres sufrirá algún tipo de violencia en el transcurso de su vida”, contó Cricenti. Y remarcó: “Estamos trabajando en conjunto para hacer visible la violencia de género y para saber que se puede erradicar, denunciar, y sobre todo que se puede salir”.

El intendente Gustavo Posse participó de la actividad en el mástil del centro comercial de San Isidro y dialogó con vecinos y vecinas. “No hace tanto que se visibiliza la violencia de género. Sí tomó estado público y se hizo masiva la cuestión de poner en agenda pública esta problemática, pero antes no era un tema que estaba instalado con la necesidad y fuerza que debe tener. Es un tema grave de raigambre social e histórica y de derechos humanos. Estos espacios de reflexión buscan acompañar y sumar, para que este problema tenga un punto final”, sostuvo.

Con el objetivo de prevenir, brindar información y concientizar, la Dirección de la Mujer y Políticas de Género del Municipio junto a representantes del Centro Rossi, la organización no gubernamental Propuesta Mujer y la Comisaría de la Mujer, entregó folletos y brindó un espacio de reflexión para crear conciencia sobre los tipos de violencia contra las mujeres, económica, psicológica, emocional, física y sexual. Esto sumado a las pautas para tener en cuenta al hacer la denuncia.