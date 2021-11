La comunidad judía de San Fernando celebró Janucá

Y su hijo Jacob, también rabino, agregó: “Tenemos el gusto de estar aquí en este hermoso encuentro en esta plaza, el acto de Janucá en el que iluminamos la Plaza Mitre y el alma de todos los aquí presentes. Cada uno tiene una luz propia, que hay veces que tiene que revelar. Al hacerlo, ayuda a que haya una luz mucho más potente para iluminar el mundo entero. Esto se puede ver más, no sólo en la rama religiosa judía, porque cada uno es una luz propia. Muchas de las festividades judías son un potencial para que en el año lo podamos desarrollar. En este caso es la luz, que podemos también revelar, encontrar, buscar en cualquier día del año”.

En el marco de una nueva celebración de la “Fiesta de las luces” en San Fernando, el rabino de la Comunidad San Fernando-Tigre, Moshé Aburdarham, detalló: “Hace unos años, empezamos en la calle Constitución 1470, con un nuevo rumbo que no se venía viendo, que es expandir el judaísmo. Y dentro de esta expansión, empezamos a tener cada año la fiesta de Janucá o de las luminarias que es tan importante, porque es la única que se nos permite luminarias afuera. La gente viene de todas las comunidades y participa. Es un evento que creo aparte de agradecer al Municipio que nos aporta, que estamos dando mucha fuerza al lugar en si con esta festividad, que nos da una capacidad muy particular de estar asociados a la alegría, lo que es el milagro, el agradecimiento”.