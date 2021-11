San Isidro lanza una campaña para detectar glaucoma en el Hospital Central

La doctora Garrone reiteró que es importante crear conciencia sobre la importancia de efectuarse los controles periódicos en la vista, ya que un diagnóstico temprano puede evitar resultados no deseados. “La ceguera es prevenible y la patología tiene tratamiento”, completó.

“El glaucoma es una neuropatía óptica que afecta el nervio óptico. Suele ser una patología silenciosa y eso es lo peligroso porque el paciente no presenta síntomas. Controlar la presión ocular es una forma de prevenir esta enfermedad”, explicó Dominique Garrone, jefa de Glaucoma del Hospital Central.