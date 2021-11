Sociedad Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Sarmiento

Decimo: Ratificación O Rectificación de la designación de jefe de cuerpo según art.33 inc. D de nuestro Estatuto.

Noveno: Autorización para el Sr. Presidente y/o la Sra. Contadora y/o el Sr. Abogado, para tramitar ante diferentes reparticiones Públicas y Privadas; (AFIP, Interjuegos, Arba, caja de valores y Municipios de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas).

Cuarto: Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario, Cuentas de gastos y recursos, por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2021.(Art. 49 Inc. b de nuestro Estatuto).

Tercero: Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario, Cuentas de gastos y recursos, por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2020.(Art. 49 Inc. b de nuestro Estatuto).