Se realizó el cierre del programa “Escuelas por el ambiente”, que alcanzó a más de 47 mil alumnos de Escobar

Dicho programa, que apunta a mejorar los procesos de enseñanza para docentes y estudiantes mediante herramientas que faciliten el abordaje transversal de contenidos de educación ambiental, tuvo por primera vez la figura del referente ambiental en la conducción de los equipos de trabajo que incluyeron a docentes, no docentes y a toda la comunidad escolar. En tanto, durante la ceremonia, también se hizo entrega de diplomas y souvenirs sostenibles a 118 referentes ambientales, mientras que fueron premiados especialmente aquellos y aquellas que se destacaron por su compromiso con el ambiente.

