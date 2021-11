Un policía mató de un balazo a un hombre que lo agredió con un fierro

La ola de inseguridad no parece.

Todo ocurrió en avenida Croacia y Tobago, de José C. Paz, durante la madrugada del fin de semana, cuando el policía se desplazaba en un auto junto su pareja de 26 años. En en lugar apareció Segura, a bordo de un automóvil con el que cortó el paso de Medina, y tras bajar, atacó a la pareja con un hierro destrozando el vehículo.

Federico Medina, oficial de la Policía de la Ciudad, ultimó a Guido Segura, de 33 años, el sábado de un balazo en el pecho cuando este último lo ataco con un hierro golpeando el auto en que se movilizaba junto a su novia, ex pareja del agresor.

José C. Paz