Achával, Insaurralde y Berni abrieron la inscripción para aspirantes a las fuerzas de seguridad

Por su parte, Insaurralde agregó: “Hoy es un día magnífico para los vecinos de Pilar. Por orden del gobernador Kicillof vamos a transformar la Policía de la Provincia que hoy cuenta con 39 mil agentes. Se capacitará y unirán 20 mil nuevos efectivos. Es un cambio estructural, histórico, con una gran inversión para dar seguridad. No hay antecedentes de esto”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com