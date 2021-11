Desde mañana, habrá vacunación libre para niños mayores de 3 años en toda la Provincia

Respecto de la situación epidemiológica, el ministro resaltó que “los contagios se han mantenido estables, con leves ascensos y descensos, durante las últimas 5 semanas, representando el 5 por ciento de los casos que tuvimos durante el pico de la segunda ola”. “Hemos tomado medidas para que la nueva variante Ómicron no se disperse rápidamente en el país, pero las recomendaciones siguen siendo las mismas, cuidarnos y alcanzar a todos y todas con la vacunación”, enfatizó.

