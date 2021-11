Gisela Zamora: “Seguiremos trabajando para que en Tigre no haya una sola mujer más víctima de violencia de género”

Por su parte, la subsecretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri, sostuvo: “Estamos muy contentos porque conmemoramos un día muy importante para las mujeres, donde nos unimos para decirle no a la violencia por razones de género. Celebramos que nos podamos encontrar para seguir tejiendo las redes y articulando juntas para llevar el mensaje de que nadie está sola en este distrito”.

“La pandemia sacó a la luz todo el trabajo que venimos haciendo en conjunto entre el Estado municipal, las organizaciones sociales y los comedores. En el momento más crudo de la emergencia sanitaria, el gobierno local no dejó de articular todas sus políticas para acompañar a cada vecina víctima violencia de género. Más allá de la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, fue una jornada de orgullo por todo lo que se está llevando a cabo en Tigre gracias al compromiso del intendente Julio Zamora”, expresó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira.

“Estamos reunidas bajo el manto de una bandera que busca visibilizar la fortaleza que tenemos las mujeres para luchar y empoderarnos. Desde nuestro rol de funcionarios públicos, tanto desde el Municipio de Tigre como el Honorable Concejo Deliberante, seguiremos trabajando con mucho compromiso junto a la comunidad para que en Tigre no haya una sola mujer más víctima de violencia de género”, señaló la edil.

