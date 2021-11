Unión Sanfernandina presentó “Ópera Magna”, la temática para el Gran Corso Familiar

Los vecinos presentes también opinaron sobre la nueva temática de la escuela de samba local. Por ejemplo, Mariana dijo: “Espectacular el nuevo tema, cada año se superan con los trajes y la música. Me encanta el carnaval de San Fernando, asistimos en familia y nos divertimos mucho”.

Por su parte, Tiziana Díaz, la reina de batería, dijo entusiasmada: “Después de tanto sacrificio me eligieron como reina y es un honor siempre representar a San Fernando, y más ahora que estamos saliendo de la pandemia y la gente necesita mucho volver a encontrarse y disfrutar de estas fiestas populares”.