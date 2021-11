Soledad se presentó en Malvinas Argentinas

La niña, de nombre Aimara, no.

Por su parte, la artista argentina, reconocida en todo el mundo, Soledad Pastorutti, comentó: “Un placer estar acá y ver toda esa cantidad de gente, la familia reunida. Para mí es un privilegio que mi público sea tan familiar y de todas las edades porque cada show se disfruta de una manera muy especial y con mucha energía. Me gusta verlos unidos y disfrutando. Me voy sorprendida gratamente con Malvinas y su público”.