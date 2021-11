El programa “Esquinas de la memoria” del Municipio de Tigre homenajeó a Lucía Rey, víctima del terrorismo de Estado

Durante el acto, las autoridades comunales, junto a Soledad, Irma y Alfredo, hermanos de Lucía, realizaron el descubrimiento de la señalización. Luego, se dio lectura de distintas adhesiones al programa de parte de los organismos y entidades como la Comisión de Derechos Humanos Pancho Soares, el colectivo de ex delegados y obreros de Ford 1976, Frente Transversal y la Organización Peronismo Revolucionario en Tigre. Además, se dio lectura a un mensaje de parte de Lorena Battistol, directora Nacional de Sitios y Espacios de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el marco de la señalización.

Soledad Rey, hermana de Lucía, se mostró agradecida por el Municipio de Tigre por la iniciativa y sostuvo: “Que recuerden así a Lucía y a todos y todas los que fueron víctimas me parece muy emotivo. Quiero saber lo que pasó con ella, donde están sus restos. A mi padre le quitaron una hija y a mí una hermana; vivimos con mucho dolor y lo único que pedimos es verdad y justicia por los 30 mil desaparecidos”.

“Estamos cerrando un año recordando a vecinos y vecinas, a través del programa ‘Esquinas de la memoria’, que busca visibilizar la historia de aquellos que fueron secuestrados por el terrorismo de Estado. Hay personas en los barrios donde llevamos a cabo la iniciativa que no conocen la vida de las víctimas y se conmueven mucho. La respuesta de la comunidad ante estos eventos es muy buena y eso nos da impulso para que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio de Tigre sigamos adelante en más localidades”, expresó el concejal Javier Parbst.