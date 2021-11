El Concejo declaró Ciudadanos Ilustres a los bomberos fallecidos en el incendio de Caseros

A pesar de que ya transcurrieron las elecciones, no hubo intensión de discutir las iniciativas y se dieron situaciones de tensión con el oficialismo -Juntos-, espacio desde el cuál no presentaron ningún expediente para sus próximos tratamientos.

En un párrafo aparte, tres proyectos impulsados por el presidente del bloque Todos, Máximo Rodríguez, buscan mejorar el salario de los trabajadores municipales y elevar las condiciones laborales mediante la recuperación del 2% histórico de la bonificación por permanencia que los trabajadores dejaron de percibir hace ya más de 25 años. También Rodríguez propone la creación de un Programa de Promoción para aquellos trabajadores que se encuentren en inminente situación de jubilarse -3 años antes-, y puedan acceder de esta manera a la categoría superior en el escalafón municipal para retirarse con un mejor promedio para su jubilación. Además, el tercero de los proyectos insta a la incorporación de una bonificación anual complementaria extra, de carácter no remunerativo, para todos los empleados municipales, equivalente a un salario mensual.

También la oposición pidió informes acerca de lo ocurrido el pasado 16 de noviembre en las inmediaciones del Barrio Ejercito de los Andes, donde el agente municipal de COM, Dardo Alfredo Martínez, murió durante un procedimiento policial. Seguidamente el cuerpo rindió un homenaje al miembro del área de Seguridad Ciudadana.