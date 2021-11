Incendio en una torre de oficinas alertó a Olivos

Un impresionante incendio consumió ayer parte de la estructura exterior del edificio Regus, destinado al alquiler de oficinas en Olivos, Vicente López. No se registraron heridos.

Gracias a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios, el fuego no se propagó y no ocasionó daños mayores.

Por motivos aún no determinados, el siniestró inició pasadas las 19 horas en la zona superior del complejo ubicado en la intersección de Libertador y Corrientes. Gracias a que no había personas dentro, no hubo heridos.

Dada la altura del edificio, el humo pudo apreciarse a mucha distancia. Avenida del Libertador estuvo cortada varias horas por el operativo.