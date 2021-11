Malena Galmarini recorrió junto a Fernanda Miño obras de agua y electricidad en el barrio San Lorenzo, en Tigre

Finalmente, la titular de AySA concluyó: “Estamos acá, además, visitando el final de una obra que en el 2019 encontramos parada, que tiene que ver con la red de agua en las inmediaciones, así que muy contenta porque dentro de poco la vamos a venir a habilitar y me emociona, me emociona traer dignidad a mis vecinos y vecinas”.

“Estamos también con esa alegría de que a la par de las obras de infraestructura en el barrio, que venimos articulando con las organizaciones sociales, el Municipio y AySA, hacemos protagonistas a las familias a través de Mi Pieza, nuestra línea de financiamiento para el mejoramiento de viviendas en barrio RENABAP. La iniciativa y el esfuerzo de las familias, junto a la iniciativa del Estado y las organizaciones sociales es fundamental para reconstruir una Argentina más justa, donde no existan barrios de primera y de segunda.”, agregó la secretaria de Integración Socio Urbana.

“Estoy muy contenta de estar de nuevo en Tigre, en mi tierra, en mi lugar en el mundo, en este caso en Ricardo Rojas, barrio San Lorenzo, recorriendo una vez más estas obras que son fundamentales. Hace unos años cuando yo estaba en el municipio y me fui quedaron inconclusas, pero ahora de nuevo con un gobierno que se ocupa, con un Estado presente, con políticas para aquellos que menos tienen”, expresó Galmarini.