Con eje en las inversiones extranjeras, Massa recibió al príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud de Arabia Saudita

Finalmente, en materia de comercio, consideraron que, si bien la Argentina mantiene un histórico saldo favorable, las exportaciones nacionales, que en lo que va del año registran más de 744 millones de dólares, están concentradas en pocos productos. Por ello, las autoridades de ambos países redoblarán los esfuerzos conjuntos con el objetivo de abrir mercados para productos de mayor valor agregado. Al respecto, Argentina no sólo tiene potencial para aumentar exportaciones de productos alimenticios elaborados -Arabia Saudita es un importador neto de alimentos- sino también oportunidades en sectores no tradicionales como medicamentos, tecnología nuclear para fines pacíficos, biotecnología y servicios basados en el conocimiento, como software.

