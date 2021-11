Morón volvió a marchar por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia por Motivos de Género

Por su parte, Frías detalló que “todos los días renovamos el compromiso de seguir visibilizando cada una de las situaciones de violencia que vivimos por razones de género”. “Es un momento de lucha y de reivindicación de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI+. Es un tema sensible, tenemos que seguir visibilizando estas situaciones de violencia”, añadió.

En ese sentido, Ghi expresó: “Hoy no podemos menos que honrar ese legado que empezamos a recorrer hace muchísimos años con Mónica Macha y Martín Sabbatella. Y tenemos que seguir haciéndolo con la misma militancia y certeza con la que se lograron cosas que parecían impensadas en materia de derechos y de transformaciones”. Y agregó: “Seguiremos militando para que nuestra comunidad pueda desarrollarse en una sociedad plena, sin ningún tipo de discriminación, ni limitación”.