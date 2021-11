El gobierno de Morón pone en marcha un plan de atención veterinaria gratuita

El Municipio de Morón puso en marcha el Plan de Atención Veterinaria Gratuita para aquellas familias que necesiten asistir médicamente a sus perros o gatos y no puedan cubrir los gastos del servicio. La medida se da a partir de un convenio firmado por el intendente Lucas Ghi y el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires.

