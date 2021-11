Tras un llamado al 911, llegó al lugar un patrullero de la comisaría quinta de Billinghurst, y los efectivos que iban a bordo del móvil encontraron, en primera instancia, a la mujer tendida sin vida en la calle, por lo que se cree que se suicido tras atacar a su ex.

Aparentemente, ambos estaban discutiendo en la calle, y en un momento la mujer, identificada como Maira Barraza, oficial del Comando de Patrullas de San Martín, disparó en reiteradas oportunidades contra su ex pareja, Dante Huisa, subteniente de la Departamental de Tres de Febrero.

Una policía bonaerense y su ex pareja, también integrante de esa fuerza de seguridad, fueron encontrados hoy muertos a tiros en el partido bonaerense de San Martín, y los investigadores creen que la mujer asesinó al hombre tras haber ido a buscar al hijo que tenían en común y luego se suicidó, informaron fuentes judiciales.

Una mujer policía de San Martín mató a tiros a su ex pareja, también policía, y luego se suicidó