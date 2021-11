En el espacio municipal “La Sede” del barrio La Cava también forman asistentes en peluquería

Por unas horas el espacio se transforma en un salón de estilistas con el tradicional sillón, los espejos y todos los elementos para sumergirse en el oficio que embellece el look de la gente. La tarea de formar futuros asistentes en peluquería -en 3 meses- está en manos del peluquero Juan Manuel Marcos y la colorista Eugenia Rindel.

