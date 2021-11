El Teatro Seminari convocó a figuras de la cultura y la moda para la presentación del film “La casa Gucci”

Por su parte, “la diva de los almuerzos” expresó una vez más todo su cariño hacia el pueblo escobarense y prometió volver: “Escobar y en especial el escenario del Teatro Seminari me traen hermosos recuerdos de mi infancia y es un placer regresar y visitar la ciudad. Así que señor intendente, cuando haya eventos solo tiene que avisarme y yo vengo, Escobar siempre está cerca”.

Acorde a la temática de la película, se realizó un desfile estelar producido por “La jaula de la moda”, con la participación de Candelaria Tinelli, Rocío Marengo, Romina Malaspina y Karina Jelinek, y la conducción de Guillermo Andino. Los destacados diseñadores que presentaron sus modelos fueron Verónica de La Canal, Javier Saiach, Benito Fernández, Jorge Rey, Gustavo Pucheta, Panni Margot y Claudio Cosano, una de las figuras de la noche, que cobró especial protagonismo al realizar una pasada exclusiva con los destacados looks de Mirtha Legrand.