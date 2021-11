Plenario de la mesa peronista de Tres de Febrero

“Bregamos siempre por la unidad, pero no abandonamos la construcción propia”, dijo sostuvo Horacio Alonso. Entienden que para recuperar el municipio en el 2023 es necesario un Consejo de Partido renovado, de puertas abiertas y de debate con lugar para la militancia.

Acto seguido se leyó el orden del día, donde se anunció la inauguración de otra unidad básica -el espacio cuenta con más de una decena a la fecha- y concreción de la fiesta de fin de año el próximo 17 de diciembre. También se hizo referencia al Día Internacional de la No Violencia a las Mujeres y ratificaron a Horacio Alonso en la conducción de la Mesa Peronista de Tres de Febrero.