Galmarini: “Necesitamos que Argentina se ponga de pie generando empleo y productos con valor agregado”

“Necesitamos que Argentina se ponga de pie y esta es la manera, generando empleo de calidad, productos con valor agregado, exportando al mundo, para que ingresen dólares y nuestros vecinos y vecinas vivan cada vez mejor. Crear redes y entender que no todos sabemos todo, pero que entre todos podemos saber mucho más, es fundamental para imprimirle tecnología y conocimiento a procesos productivos e industriales”, concluyó la presidenta de AySA.

Durante su exposición, Silvio Zurzolo, presidente Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, declaró: “Tenemos que asociarnos con otras empresas, necesitamos pymes. Solos no podemos, sin el estado, sin los trabajadores y el sindicato. Trabajemos fuertemente para tener un país con desarrollo productivo. Hoy el desarrollo está en la sustentabilidad y en la tecnología. Todos tenemos que trabajar juntos como motor de desarrollo para lograr la justicia social y la independencia económica”.

En este marco, Galmarini declaró: “Agradecerle por supuesto a Ariel, que es un gran amigo y un gran intendente que está siempre preocupado por cómo dinamizar la economía. La industria y la producción son centrales para la dinamización de la economía en la argentina y estar hoy acá, charlando e intercambiando no solo ideas y opiniones sino soluciones de todo tipo para seguir avanzando es lo que necesitamos”.