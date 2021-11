“Comunidad Organizada” entregó vestimenta deportiva al Club Vélez de Martínez

El equipo de fútbol femenino del Club Vélez de Martínez recibió ayer conjuntos deportivos, compuestos por camisetas y pantalones, que fueron entregados por la organización no gubernamental “Comunidad Organizada por San Isidro”, una entidad que desde hace más de 10 años trabaja por la inclusión y el desarrollo comunitario.

