San Isidro: Comenzó una nueva edición del Festival de Cine y Música

“Es muy lindo este festival, no me lo pierdo por nada del mundo. Estas iniciativas culturales le hacen bien a los vecinos y a los artistas locales”, exclamó Agostina Miranda, vecina de Martínez.

“Muy emocionado por esta edición tan particular, la del reencuentro, y también por la fantástica ‘El pibe’, una película para acompañar desde lo musical porque realmente Chaplin la hace andar sola. Uno solo intenta meterse en sus vericuetos y juguetear con la música”, comentó Marcelo Katz, presente en todas las ediciones y con amplia experiencia en musicalizar films del cine mudo.