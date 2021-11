El Municipio de Tigre izó una bandera para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Con el objetivo de concientizar a la comunidad acerca de la problemática, la concejala Gisela Zamora participó del acto en la Estación Fluvial del centro del distrito, junto a autoridades locales e integrantes del programa municipal “Mujeres emprendedoras”.

En la Estación Fluvial de Tigre, el Municipio conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un izamiento de bandera simbólico, que tuvo el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la problemática. La concejala Gisela Zamora participó del encuentro junto a autoridades locales e integrantes del programa municipal “Mujeres emprendedoras”.

Al respecto, Zamora afirmó: “Izamos una bandera en este 25 de noviembre como símbolo de las mujeres, su unión y lucha para seguir trabajando por una sociedad donde se garanticen todos sus derechos para vivir una vida sin violencia. Tenemos la suerte de vivir en un distrito como Tigre, donde el intendente Julio Zamora nos acompaña, trabaja con perspectiva de género y nos protege a través de la Subsecretaría de Género y Diversidad, donde hay un equipo enorme de profesionales para acompañar a las mujeres, tanto en momentos vulnerables como en sus procesos de empoderamiento, para así lograr una sociedad más justa e igualitaria, sin violencia”.

El 25 de noviembre se conmemora el trágico hecho ocurrido en 1960, cuando las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas durante la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. En 1981, el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, estableció esta fecha en conmemoración como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Estoy hace 8 años en el programa y para mí es muy importante porque nos contiene, nos acompaña y no nos sentimos solas. Para muchas que sufren violencia, puede servir mucho. Este tipo de encuentros son muy emotivos y me llegan muchísimo”, expresó Karina, integrante del programa municipal “Mujeres emprendedoras”. En tanto que Sandra, también miembro, destacó: “Formo parte hace 10 años, entré por un problema de violencia y me contuvieron, me sanaron y me salvaron. Aprendí y me nutrí de muchas cosas, y me siento muy agradecida”.

“Mujeres emprendedoras” es un programa del Municipio que tiene como fin promover el desarrollo económico independiente de quienes sufrieron violencia de género o buscan alcanzar su autonomía. La iniciativa cumple este año una década y en la actualidad está integrada por más de 70 mujeres. Cada fin de semana, las vecinas que integran la iniciativa exponen artesanías y otros productos elaborados por ellas mismas, tanto en la Estación Fluvial del centro de Tigre, como en el Puerto de Frutos.

En línea con el abordaje integral para la erradicación de la violencia contra la mujer, según la Ley Micaela, el gobierno local continúa fomentando campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

Participaron también del encuentro, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira; la subsecretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri; la directora coordinadora de Políticas de Género y Violencia Familiar, Verónica Vallejos; e integrantes del programa “Mujeres emprendedoras”.