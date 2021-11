Llegan las colonias de verano de San Isidro: Desde cuándo y cómo anotarse

“Los chicos y padres estaban muy ansiosos, a la espera de este momento. Tenemos muchas vacantes para aprovechar. No tengo dudas de que serán unas colonias multitudinarias”, anticipó José María Goyanes, director general de Deportes de San Isidro.

A los chicos de más de 13 años se les enseñarán actividades náuticas en el Campo de Deportes 9, como Stand Up Paddle, Windsurf, Kayak y Vela Ligera, entre algunas opciones. Estarán supervisados por profesores, médicos, psicólogos, nutricionistas y guardavidas.