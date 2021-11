Tragedia en Tortuguitas: una nena de 13 años murió al ser arrollada por el tren

El tren que iba con destino a Retiro dio aviso varias veces pero Aimara no se dio cuenta y la formación la embistió, lo que le produjo la muerte.

Ocurrió en horas de la mañana, cuando la menor se dirigía a la Escuela Nº17. Según narraron testigos del hecho, la joven no percibió la llegada del tren y cruzó por el paso a nivel de la calle Cura Brochero.

La niña, de nombre Aimara, no vio venir la formación del Belgrano Norte y fue embestida.