En la ex ruta 197, el intendente de Tigre, Julio Zamora, supervisó las tareas que se llevan adelante entre el puente Taurita y la rotonda de Avenida Liniers. Se destacan la instalación de luminarias LED, la forestación con palmeras Pindó y la ampliación de ambas manos, con la construcción de 2 nuevos carriles.

El Municipio de Tigre avanza con la puesta en valor de la ex ruta 197