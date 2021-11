Antes de las elecciones, el presidente Alberto Fernández le rezó a “San Sebastián”

“Resulta que en realidad ese tal “San Sebastián” no era ningún santo. Se trataba de Sebastián Galmarini, que tiene una consultora y le había dicho a Sergio Massa que la elección en la provincia de Buenos Aires salía casi como un empate. Cuando Massa puso esa encuesta en la mesa al resto de los dirigentes, “Alberto les dijo medio en broma medio en serio, ‘chicos, recemos a San Sebastián’”, añadió la conductora. El pronóstico finalmente se cumplió.

De todos modos, Fernández ya tenía horas antes de las elecciones una pequeña luz de esperanza que le hizo prender velas a un “santo”, y no cualquier santo.