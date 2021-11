Noe Correa visitó el barrio “El Sol”, en la ciudad de Los Polvorines

“Nosotros no salimos a caminar por los barrios por motivo de las elecciones, lo hacemos los 365 días del año. Nos gusta escuchar a la gente, porque gracias a los reclamos y pedidos que nos hacen, es que podemos planificar las obras según las necesidades de cada lugar”, finalizó la intendenta de Malvinas Argentinas.

Noe Correa dijo: “Estamos en el barrio ‘El Sol’, donde no solamente se hizo el pavimento de las calles San Martín y Bacle, sino también una obra hidráulica. Nos encontramos a media cuadra de la Plaza 12 de Octubre, la cual hemos inaugurado hace muy poco junto a nuestro ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leo Nardini”.