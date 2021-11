“Arte solidario” en Malvinas Argentinas

Y agregó: “Como municipio no podemos dejar de apoyarlos porque nuestra gestión apunta a esto, a mostrar el talento que tienen los jóvenes de Malvinas Argentinas, el potencial que hay y nos pone muy felices que así sea”, finalizó la funcionaria.

La jefa comunal dijo: “Hoy abrimos las puertas de nuestro Municipio para que ellos puedan exponer y que esta obra no solo quede dentro de la institución, sino que también lo pueda apreciar toda la comunidad”.