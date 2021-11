San Fernando realizó controles de salud por el Día Mundial de la Diabetes

Profesionales del área de Salud brindaron en forma gratuita controles glucémicos, presión arterial, evaluaciones nutricionales y médicas en la Plaza Mitre. La jornada tuvo como objetivo la prevención y concientización sobre la enfermedad ligada a los hábitos alimentarios.

El Municipio de San Fernando se sumó al Día Mundial de la Diabetes, con una jornada de prevención y concientización gratuita para todos los vecinos, realizada por profesionales del área de Salud en la Plaza Mitre.

Se realizaron controles generales básicos que abarcan peso, altura, presión arterial y diámetro de cintura, en forma gratuita. También se midieron niveles de glucosa y se brindaron capacitaciones para aportar información sobre la detección, el tratamiento y el estilo de vida que deben adoptar los diabéticos. Además, las actividades contaron con la presencia de médicos podólogos que realizaron controles de pie diabético.

La coordinadora de Programas de Salud del Municipio, Silvia Manetti, explicó: “Siguiendo la política sanitaria del intendente Juan Andreotti, en todo el circuito intervienen distintas áreas como Diabetología, Nutrición y Medicina Familiar. Los vecinos a los que se les encuentran patologías son derivados a un centro de salud o al Hospital Municipal San Cayetano”.

Por su parte, la coordinadora del Programa Municipal de Diabetes y conductora local del Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético de la Provincia de Buenos Aires, Laura Fornes, detalló: “La prevención de esta enfermedad es fundamental, si pasa oculta y sin síntomas pueden causar daños irreversibles a largo plazo, pero tratándolo desde el primer día se pueden evitar o disminuir la gravedad. En San Fernando los vecinos se pueden atender la diabetes en todos los centros de salud y los pacientes más complicados que necesitan insulina o alguna otra medicación pueden recurrir al Hospital Municipal, donde tenemos un equipo de diabetes y nutrición”.

Los sanfernandinos que pasaron por los controles también opinaron. Por ejemplo, Luciana dijo: “Me parece excelente esta actividad para que la gente se controle y pueda prevenir una enfermedad como la diabetes que muchas veces es silenciosa. Felicito al Municipio por estas actividades y por la calidad de los profesionales”.

En tanto, Delia agregó: “Me parece genial que lo hagan, yo estaba de paso y aproveché a controlarme. Soy diabética y por la pandemia no pude hacerme controles, así que esto me vino muy bien”.

Por último, Juan Carlos, vecino de la calle Sarmiento, finalizó: “Con la cuarentena muchos no pudimos hacernos los estudios y esto es espectacular porque además me queda cerca de casa. Los profesionales me atendieron muy bien y me dieron la devolución de forma rápida”.

Cabe recordar que el Municipio de San Fernando participa del Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual se brinda asistencia a los pacientes diabéticos y se entrega la medicación que necesitan, sea en el tratamiento con pastillas o inyección de insulina. En el caso de los segundos, la Comuna también provee los equipos y las cintas para poder medirse, y realizar el seguimiento.