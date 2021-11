Escobar adhirió al programa nacional “Te sumo” que incluye entrenamiento laboral y contratación formal

La otra línea es la de contratación formal, en la cual el Estado cubrirá una parte del salario inicial junto a los aportes patronales durante el primer año. El beneficio será mayor en el caso de que se contraten mujeres y personas no binarias.

Para ello se trabaja en dos líneas estratégicas que pueden ser consecutivas o no. Una de ellas es el entrenamiento laboral para las y los jóvenes en las empresas, que consta de 4 horas diarias y una duración máxima de 6 meses, con una contraprestación económica que el Estado cubrirá al 100 por ciento en microempresas y en un 80 por ciento en pequeñas y medianas empresas.