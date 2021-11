El gobierno de Tres de Febrero desarticuló dos talleres textiles clandestinos en Ciudadela

“Estos talleres llevan miedo, inseguridad y violencia a los barrios. Estamos del lado de la legalidad y no vamos a permitir que se vulnere la dignidad de nadie ni sus derechos laborales”, cerró Valenzuela.

“Los resultados fueron exitosos gracias al trabajo coordinado con las diversas áreas gubernamentales. Las mafias no son bienvenidas en nuestro municipio”, aseguró Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.