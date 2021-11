San Isidro: Avanzan las tareas de restauración en la Plaza Mitre

Todos los pueblos tienen sus monumentos y todos los monumentos tienen su propia historia. La directora del Museo Beccar Varela, Marcela Fugardo, contó algunas particularidades: “Mitre fue el segundo monumento levantado en San Isidro en el centenario de la ciudad, cuando aún la plaza no llevaba su nombre. Justamente es a partir de esta escultura -obra del italiano Giuseppe Arduino- que la plaza tomó el nombre de Bartolomé Mitre, político, militar, historiador, escritor y periodista”.

“Este tipo de trabajos lo hacemos con mucha responsabilidad, porque no se trata de una remodelación, sino de una restauración y eso lleva tiempo para minimizar cualquier margen de error. La obra viene a un buen ritmo”, explicó Leandro Martin.

Para la tarea de limpieza de los monumentos se utiliza un mineral especial y se contrató a una empresa especializada en el tema que ha trabajado en los monumentos del Congreso de la Nación. “Son tareas complejas que no pueden tener margen de error y que respetan el expediente que el Municipio presentó ante la Comisión Nacional de Monumentos Históricos de la Argentina”, explicó el subsecretario de Espacio Público, Leandro Martin.